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全台今防局部大雨 北部宜花低溫探21度

2025/4/25 08:13（4/25 08:24 更新）
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氣象署表示，25日中部以北、宜蘭、花蓮及金門馬祖有局部較大雨勢。圖為台北市民眾撐傘穿越馬路。（中央社檔案照片）
氣象署表示，25日中部以北、宜蘭、花蓮及金門馬祖有局部較大雨勢。圖為台北市民眾撐傘穿越馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北25日電）氣象署表示，今天東北季風增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成局部短暫陣雨。

中央氣象署說，其中在中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖降雨機率較高，有局部較大雨勢發生的機率，並且在強對流移入時容易有短延時強降雨伴隨雷擊與強陣風，基隆北海岸及宜蘭也易有局部大雨發生，外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。至於南部及台東降雨相對較零星或局部，降雨空檔也會比較多。

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氣溫方面，氣象署指出，北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，整日氣溫攝氏21至26度，而中南部及台東低溫約22至25度，高溫約28至30度，南部近山區高溫還是有機會來到34度左右，有降雨時溫度會稍微下降一些，南北天氣和溫度變化較大，南來北往請多加留意。

氣象署表示，東北風增強，桃園至嘉義沿海空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1140425

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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