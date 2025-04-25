ADHD患者長大助身障者 衛福部籲擁抱孩子的不一樣

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）「我的孩子該怎麼辦？」是ADHD患者林彥宇母親心聲。他分享，自己小時候去家附近買醬油，卻迷走2個小時，長大才知母親當時跟在後面一邊哭；他如今投身社工領域，盼成其他迷惘家庭推力。

根據世界衛生組織（WHO）估計，全球約有6%至8%的兒童有發展遲緩。國內6歲以下兒童通報比例僅4.3%，實際接受療育者更只有2.7%，顯示許多孩子仍未被發現或介入，衛生福利部今天舉辦「擁抱孩子的不一樣」記者會，邀來多名專家現身分享。

穿著一身休閒黃色西裝，苗栗縣身心障礙者服務中心督導林彥宇一開口就直進主題：「大家好，我是林彥宇！也是ADHD患者。」正因走過慘痛跌宕路，他不但成了社工，現在更勇敢站出來分享這段「為自己負責」的心路歷程。

他在幼兒園時就出現症狀，小學3年級確診為注意力不足過動症（ADHD）。但當年資訊不多，林彥宇坦言，父母聽了各種說法，擔心藥物會有副作用，因此選擇用訓練替代治療，「他們真的很努力，可是效果有限，我的童年其實滿挫折的。」

因為當志工而認識社工這行業，林彥宇起初沒有把念社工這件事情跟自己的病情連結在一起，直到實習時照顧一名ADHD孩子，看見對方願意用藥、主動面對病症，反觀他20多歲了生活卻還是一團亂，「那個孩子讓我知道，我也該對自己負責。」從此立定方向。

林彥宇開始接受治療，從出門記得帶手機、鑰匙、錢包開始，重新找回生活節奏，在30歲那年主動向父母問出他心中怨懟：「為何不讓我用藥？」才得知小時候媽媽交代他買醬油，結果他出門後追昆蟲、追蝴蝶兜來轉去，在社區中迷走了2個小時，媽媽其實一路默默跟在背後、邊走邊哭，只因擔心「這個孩子以後到底該怎麼辦？」

衛福部保護司司長張秀鴛指出，2024年全台受虐兒童中，有約2成具過動或發展遲緩等特殊需求；被安置照顧的孩子也多有身心障礙等狀況，另有67.5%的施虐照顧者本身也有身心問題；她強調，孩子和照顧者若有特殊需求，應及早辨識、介入治療，善用社福與醫療資源，才能避免問題惡化、打破家庭風險的循環。

台大醫院副院長高淑芬指出，調查顯示台灣有超過3成學童一生中可能罹患精神疾病，其中ADHD占約1成。家庭壓力、課業、3C使用過度和霸凌都是風險因子。不過研究也發現，10到16歲若心肺和肌力較好，罹患憂鬱、焦慮和ADHD的機率較低，呼籲提升兒童運動量，並建立社區支持與早期診斷系統，讓孩子能及早獲得幫助。

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台北市西區特殊教育資源中心主任顏瑞隆針對特殊孩子的教養策略提出4點建議。第1，家長應與學校建立互信與溝通基礎，定期以正向語言溝通；第2，就算沒有辦法全程，仍應參與並支持孩子的學校生活，不只關注學業，還包括人際關係等。

第3，顏瑞隆強調，當孩子發生在學校發生問題時，家長應共同處理校園衝突與困難情境，尤其要聚焦問題、回歸教育，站在專業立場討論孩子的行為功能，最後就是要建立良好的親子關係、生活習慣與社會技巧。（編輯：陳政偉）1140425