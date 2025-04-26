竹縣桐花祭啟動 新埔鎮主場地設各式「寮」體驗

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）2025新竹縣客家桐花祭今天在新埔鎮巨埔農場舉行啟動儀式，客委會副主委邱星崴說，桐花以前是經濟作物，現在變成美感作物，邀民眾一起到竹縣「遶桐花」。

新竹縣長楊文科致詞表示，今年桐花祭以「客家寮」為發想，位在巨埔農場的主場地設置各式「寮」的體驗，包括祈福寮、茶寮、咖啡寮、花寮、童玩寮、食寮等，讓民眾漫步桐花步道，也體驗在地人文、在地接待及客家藝文等活動。

邱星崴致詞表示，桐花以前是經濟作物，現在是美感作物，客委會2002年開始舉辦桐花祭活動，今年補助新竹縣新台幣160萬元辦理活動，邀民眾到新竹縣「遶桐花」。

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為了讓民眾都能欣賞桐花盛開，邱星崴指出，客委會設置桐花景點開花監測，提供智慧花況預測，今年也舉辦「全台人氣油桐樹票選」，並推出「全民報桐花」線上活動，邀民眾捕捉即時花況。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，除了今天在巨埔農場的主場活動外，5月3日至4日以迎花、尋花、花聚及花果4大主題，規劃茶香文學行旅，帶領民眾參與豐富的藝文活動。（編輯：李錫璋）1140426