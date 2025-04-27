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中油：28日起汽油不調整 柴油每公升漲2角

2025/4/27 12:11（4/27 12:20 更新）
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中油表示，28日凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元。（中央社檔案照片）
中油表示，28日凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北27日電）台灣中油公司表示，明天凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油今天發布新聞稿表示，本週受美國擬對主要國家加徵高關稅措施有緩和跡象影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.04美元，新台幣兌美元匯率升值0.036元，漲幅為1.15%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.2元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.2元，計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.2元。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至3月底止，台灣中油共吸收約35.61億元。（編輯：林淑媛）1140427

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