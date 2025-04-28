長照特別扣除額12萬元 減輕照顧者租稅負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）報稅季即將來臨，政府為減輕納稅人照顧身心失能家屬負擔，無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，每人每年可減除長照特別扣除額新台幣12萬元。

花蓮縣衛生局今天發布訊息提醒，民眾若家中有需要長期照顧的身心失能親人，別錯過申報「長期照顧特別扣除額」的機會。只要符合資格，每人每年最高可享有12萬元的扣除額，減輕家庭照顧者的稅務壓力。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，因應近年來人口結構改變，少子化及人口老化日趨嚴重，為減輕家庭養育子女及照顧身心失能者的負擔，政府自108年度起增訂長期照顧特別扣除額，以協助照顧者減輕租稅負擔。

長期照顧特別扣除額適用於納稅義務人本人、配偶或列報扶養的親屬，衛生福利部公告為需長期照顧的身心失能者，且未符合排富條款者，即可申報。

符合以下其中一種情況即適用申報：1.聘僱外籍看護工者（例如透過合法仲介，聘用移工照顧失能者）。2.自行照顧失能親人者（在家自行照顧，未聘請看護）。3.失能等級為2至8級，且使用長照服務者（例如接受居家照顧、日間照顧等政府補助的服務）。4.入住住宿式長照機構達全年90日以上者（如安養中心、護理之家等機構）。

透過 Google News 追蹤中央社

朱家祥指出，資源要花費在刀口上，長照扣除額是希望協助中低所得的家庭，而非全部，所以設有排富條款。若綜合所得稅適用稅率達20%以上者（含20%、30%、40%稅率級距）、股利採28%單一稅率課稅計算者及基本所得額超過門檻金額之任一條件者，無法申報長照扣除額。

花蓮縣衛生局呼籲，報稅在即，符合資格的民眾不要錯失機會，報稅前先行檢視自己或家人的資格，確認是否可以申報長照扣除額。相關資訊可至國稅局「長期照顧特別扣除額專區」查詢，或撥國稅局稅務諮詢專線0800-000321及長照專線1966洽詢。（編輯：吳素柔）1140428