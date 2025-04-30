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搶攻商務客市場 長榮航推全球企業差旅回饋計畫

2025/4/30 16:17（4/30 16:41 更新）
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長榮航空30日舉行記者會，宣布推出全球企業差旅回饋計畫（BizFam），利用一站式差旅管理等，讓企業管理者可以即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況。中央社記者余曉涵攝 114年4月30日
長榮航空30日舉行記者會，宣布推出全球企業差旅回饋計畫（BizFam），利用一站式差旅管理等，讓企業管理者可以即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況。中央社記者余曉涵攝 114年4月30日
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（中央社記者余曉涵台北30日電）長榮航空搶攻商務差旅市場，今天宣布推出全球企業差旅回饋計畫（BizFam），要利用一站式差旅管理等，讓企業可即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理效率。

長榮航空今天舉行記者會宣布推出全球企業差旅回饋計畫，長榮航空總經理孫嘉明說，BizFam是企業差旅邁向新階段的起點，不僅貼近所有使用者的需求，也為數千家企業會員提供一站式服務。

長榮航空指出，BizFam包含全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業，以及全球異業合作機制。

長榮航空舉例，過去企業會員要兌換獎勵都須人工處理，未來透過BizFam可以全面E化，企業管理者也可以即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，提升差旅管理效率，也增加異業優惠供企業或企業中的員工使用。

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長榮航空指出，BizFam讓企業可透過員工差旅行程累積點數，回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等及機場專屬禮遇，員工還可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程。

孫嘉明說，根據統計商務艙旅客去年與2019年相比成長20%，未來也希望更多企業可加入BizFam行列，讓雙方達到雙贏目的。（編輯：陳仁華）1140430

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