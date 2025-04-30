提升重症手術安全性 救命封合劑5月起健保給付

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）外傳救命的「手術封合劑」恐退出台灣市場，衛福部今天澄清，並無此事，不僅不影響患者使用權益，過去屬於自費醫材的手術封合劑，共擬會通過納入健保給付，新制5月起上路。

有醫師近日在臉書指出，泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠於2022年在台上市，能有效減少主動脈手術中吻合口的針孔出血，大幅提升手術安全性。業務代表告知，因健保核定給付價格過低，廠商將自5月起停止供應，病患恐無法再使用這項關鍵醫材。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組長黃育文今天接受聯訪表示，消息有點片段，外界誤以為「手術封合劑」要退出台灣市場，這與事實有出入。健保署近年爭取新藥科技納入給付，尤其重症救命項目，手術封合劑過去原是自費，共擬會通過今年5月納入給付，減輕病患負擔。

黃育文說，健保給付手術封合劑，優先用於主動脈等急重症手術，核定3種規格，包含2毫升、4毫升及5毫升，臨床常用的4毫升品項，廠商同意以健保核價供貨，貨源穩定，不會影響患者使用權益，廠商對2毫升規格健保核價有意見，已依規定提出申覆，主管機關要求補交成本分析資料。

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黃育文表示，申覆案預計5月共同擬定會議討論，手術封合劑健保支付價格，以公立醫院及醫學中心決標價格的中位數校正，台灣健保核價並未偏低，反而高於多數國家水準。外傳「廠商因健保價過低退出市場」、「無產品可使用」並不屬實，僅是健保納入過程部分規格核價申覆中。

衛福部次長林靜儀提到，手術封合劑支付點數是參考醫院採購及調整資料等評估，以臨床常用規格4毫升品項2萬3662點暫予支付，2毫升及5毫升規格，分別以1萬1831點及2萬9577點，台灣支付價格與國際價格比較，韓國2毫升規格為新台幣1504元、日本2毫升規格為5586元、澳洲6741元。（編輯：管中維）1140430