各地雲量增白天27至31度 北部零星短暫陣雨
2025/5/1 08:06（5/1 08:28 更新）
（中央社台北1日電）中央氣象署指出，今天會有鋒面從台灣北部海面通過，各地雲量增多一些，北部及東北部有零星短暫陣雨，東部及東南部下午有局部短暫陣雨，中南部山區午後受熱對流發展有零星短暫陣雨。
氣象署指出，溫度方面變化不大，各地高溫約攝氏27至31度，南部近山區可以來到33度左右，感受舒適到溫暖微熱，至於各地低溫約21至23度。
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馬祖受鋒面通過影響會有短暫陣雨，金門及澎湖則是雲量增多；氣溫方面，澎湖23至27度，金門22至27度，馬祖19至25度。
晚上金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。（編輯：方沛清）1140501
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