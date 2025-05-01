七星潭疊石藝術季5/17登場 盼躋身世界三大展區

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣府與新城鄉公所在七星潭舉行國際疊石藝術季，邀國內外8組藝術家現場取材創作，盼打造繼美國、英國第三大疊石展區，也將開放最多20組民眾創作，報名至5月2日止。

曼波新城太平洋國際疊石藝術季由花蓮縣府、新城鄉公所主辦，海洋委員會補助，開放全民參與疊石創作，藝術家創作組3月底就在七星潭鵝卵石海灘創作，出自英國、瑞典及國內藝術家的作品將展出至8月底。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，參與創作的國外藝術家都很讚賞花蓮環境，也邀請花蓮在地創作者到英國愛丁堡疊石園區參訪，希望未來能與英國及美國合作，成為世界三大疊石展區。

余明勲說，疊石藝術季也開放民眾參與，提供部分區域讓民眾參與，創作所需石頭、漂流木都是取自大自然，以大地為舞台就地展示，未來也會消失於大自然，是很環保的藝術創作。

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縣府指出，疊石創作比賽資格不限，至活動官網上傳作品構想圖，2人以上就可組隊報名，報名期限至5月2日下午5時，將遴選15至20組參賽，獲選團體於5月5日至15日於七星潭就地取材現地創作，最高獎金新台幣8萬元。

新城鄉長何禮臺說，開幕儀式將於5月17日舉行，現場會有市集、音樂表演，17日至6月8日每週於七星潭賞星廣場舉辦「假日主題市集」，相關活動可至「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」官方粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1140501