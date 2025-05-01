加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅雨鋒面5/4報到 中部以北、東半部留意雨勢
首頁 / 生活

陳瑩、莊瑞雄籲建蘭嶼醫院 衛福部10月提計畫

2025/5/1 17:09（5/1 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法委員陳瑩1日在立法院質詢關心蘭嶼醫療問題，要求衛福部儘早在蘭嶼設立醫院，衛福部長邱泰源允諾於10月提報興建計畫，預估通過後3年時間完成。（陳瑩國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月1日
立法委員陳瑩1日在立法院質詢關心蘭嶼醫療問題，要求衛福部儘早在蘭嶼設立醫院，衛福部長邱泰源允諾於10月提報興建計畫，預估通過後3年時間完成。（陳瑩國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）立法委員陳瑩和莊瑞雄今天在立法院質詢關心蘭嶼醫療問題，要求衛福部儘早在蘭嶼設立醫院；衛福部長邱泰源允諾於10月提報興建計畫，通過後3年時間完成。

民進黨籍立法委員陳瑩國會辦公室今天發布新聞稿表示，蘭嶼地區長期面臨醫療資源不均問題，由於地處偏遠、交通不便，當地僅有基礎醫療設施，蘭嶼民眾希望興建醫院，陳瑩今日在立法院衛環委員會要求衛福部儘速提出興建計畫。

邱泰源回答時表示，將於10月提報醫院興建計畫，計畫通過後，興建醫院需3年時間。

陳瑩表示，蘭嶼設籍人口約有5263人，每年就醫次數超過6萬次，且每年約有16萬觀光人次，顯示當地對更好醫療服務的迫切需求。未來若興建蘭嶼醫院，將有助於大幅提升醫療品質，保障蘭嶼居民的健康權益，並實現環境正義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨籍立法委員莊瑞雄國會辦公室表示，莊瑞雄今天亦在立法院向邱泰源質詢相關問題，莊瑞雄向衛福部提3項要求，包括醫福會應立即提出蘭嶼醫院興建計畫、匡列預算，並於今年內完成規劃；醫院應納入核廢料相關健康風險評估與長期監測功能；醫院未建成前，應增派行動醫療車與專科醫師，維持基本醫療可近性。

邱泰源回答時認同莊瑞雄的看法，同意蘭嶼應該要往興建醫院方向繼續邁進，並承諾會在今年提出興建計畫。（編輯：吳素柔）1140501

#邱泰源
#莊瑞雄
#民進黨
#立法院
#陳瑩
#衛福部
立法委員莊瑞雄1日在立法院質詢關心蘭嶼醫療問題，要求衛福部儘早在蘭嶼設立醫院。衛福部長邱泰源允諾於10月提報興建計畫，通過後3年時間完成。（莊瑞雄國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月1日
立法委員莊瑞雄1日在立法院質詢關心蘭嶼醫療問題，要求衛福部儘早在蘭嶼設立醫院。衛福部長邱泰源允諾於10月提報興建計畫，通過後3年時間完成。（莊瑞雄國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月1日
莊瑞雄
綠委不滿周萬來未赴司委會報告 本週3度提案譴責綠委不滿周萬來未赴司委會報告 4月3度提案譴責
陳瑩
賴清德授證全國原民聯絡站 籲族人保住陳瑩、伍麗華中選會公布全國50立委罷免案二階連署截止日 最早5/2最晚6/24
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：