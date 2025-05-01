陳瑩、莊瑞雄籲建蘭嶼醫院 衛福部10月提計畫

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）立法委員陳瑩和莊瑞雄今天在立法院質詢關心蘭嶼醫療問題，要求衛福部儘早在蘭嶼設立醫院；衛福部長邱泰源允諾於10月提報興建計畫，通過後3年時間完成。

民進黨籍立法委員陳瑩國會辦公室今天發布新聞稿表示，蘭嶼地區長期面臨醫療資源不均問題，由於地處偏遠、交通不便，當地僅有基礎醫療設施，蘭嶼民眾希望興建醫院，陳瑩今日在立法院衛環委員會要求衛福部儘速提出興建計畫。

邱泰源回答時表示，將於10月提報醫院興建計畫，計畫通過後，興建醫院需3年時間。

陳瑩表示，蘭嶼設籍人口約有5263人，每年就醫次數超過6萬次，且每年約有16萬觀光人次，顯示當地對更好醫療服務的迫切需求。未來若興建蘭嶼醫院，將有助於大幅提升醫療品質，保障蘭嶼居民的健康權益，並實現環境正義。

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民進黨籍立法委員莊瑞雄國會辦公室表示，莊瑞雄今天亦在立法院向邱泰源質詢相關問題，莊瑞雄向衛福部提3項要求，包括醫福會應立即提出蘭嶼醫院興建計畫、匡列預算，並於今年內完成規劃；醫院應納入核廢料相關健康風險評估與長期監測功能；醫院未建成前，應增派行動醫療車與專科醫師，維持基本醫療可近性。

邱泰源回答時認同莊瑞雄的看法，同意蘭嶼應該要往興建醫院方向繼續邁進，並承諾會在今年提出興建計畫。（編輯：吳素柔）1140501