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大專學生會成果展79校參與 解鎖成就可獲證書

2025/5/4 13:45
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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部青年發展署舉辦大專校院學生會成果展，今年有79校參與，成果展導入「成就解鎖認證」機制，包含學生權益、法規暨組織運作等項目，各校學生會通過標準可獲得證書。

教育部今天發布新聞稿指出，青年署於5月3日、4日在國立中興大學舉行114年「大專校院學生會成果展」，除了交流觀摩，也鼓勵各校學生會透過簡報、影像紀錄、行動劇等多元形式展現年度創新特色。

青年署表示，今年有79所大專學生會參與，成果展導入「成就解鎖認證」機制，各校學生會組織運作通過標準即可獲得證書；解鎖認證項目包含學生權益、法規暨組織運作、年度計畫暨財務制度及選舉制度，參與學生會可依其專長，擺設攤位自由呈現校內推動情形。

另外，還有年度特色展現評選，學生會夥伴可從校園議題推動、特色活動辦理、會務創新運作等3面向，以簡報、影像紀錄、行動劇等多元形式，展現獨樹一幟、校園學生最有感的創新成果。

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青年署提到，成果展還安排「學生自治議題松」，由資深學長姐擔任攤主，帶領參與者擘劃學生權益、校務參與點子；「學生自治健檢室」由評審委員化身白袍醫師，為各校學生會疑難雜症開立建議處方箋；「學生自治快講沙龍」邀學生會幹部分享如何推進校務參與及成功經驗。

青年署長陳雪玉肯定學生會夥伴對於學生自治發展的付出，未來青年署也將持續提供各項協助與資源，期待校園學生自治種子深耕與茁壯。（編輯：管中維）1140504

#教育部
#學生會
#青年發展署
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