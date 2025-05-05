U-start創業計畫補助77組 台科大護聲符APP可防詐

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（中央社記者許秩維台北5日電）114年「U-start創新創業計畫」第1階段補助名單揭曉，77組新創團隊可獲50萬元補助，例如台科大團隊結合AI開發「護聲符」APP， 可偵測語音真偽性，防止被詐騙。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為提升校園創新創業文化，青年署推動「U-start創新創業計畫」，自民國98年至今，已扶植1413組青年團隊成功實現創業夢想，並促成995家新創公司成立。

114年「U-start創新創業計畫」第1階段逾250組團隊報名，補助名單今天揭曉，36校、77組青創團隊獲選，可獲新台幣50萬元補助款（包含創業基本開辦費35萬元、學校育成創業輔導費15萬元），還有創業門診等協助機制，結合學校育成輔導資源，提供團隊6個月專業輔導。

今年的創業團隊，以改善生活品質為出發點，例如國立聯合大學的「再濕箱」團隊，以郵票背膠作為技術靈感，開發「再濕膠技術」，消費者僅需在箱子黏著區塗水，即可快速完成封箱，實現包裝與封箱一體化，不僅減少膠帶廢棄物，還降低材料處理成本，提升紙箱回收率。

台灣科技大學的「UniCALL DFNDR」團隊，則以AI語音辨識及防護系統提出「護聲符」App，提供語音真偽性的即時偵測、判斷及防護，並以3道防線偵測AI詐騙機率，確保聲音不會被不法份子竄改利用，建立安全、可靠的「護聲符」。

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另外，陽明交通大學「時間管理規劃本」團隊推出「國高中生時間管理系統」，將筆記本結合線上課程，提供時間管理能力培養方案，幫助國高中學生提升時間管理效率；大同大學的「眼護光芒，音樂想你」團隊，為視障者設計智能運動輔助設備，透過語音提示與感官刺激，改善視障者在運動時無法感知環境變化的困擾。

青年署提到，第1階段獲補助的團隊設立公司或行號後，可再參加第2階段績優團隊選拔，爭取最高百萬元創業獎金；U-start創新創業計畫除了補助團隊創業，還提供豐富的資源，例如創業諮詢門診、實地關懷訪視、創業練功坊等，陪伴青創團隊邁出創業路。（編輯：李亨山）1140505