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高鐵延伸宜蘭環評初審逾6小時 補充修正再審

2025/5/5 16:49（5/5 16:55 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者張雄風台北5日電）環境部今天舉辦高鐵延伸宜蘭環評初審，會議歷時逾6小時，環委提出15項意見，最後建議補充修正後再審。開發單位鐵道局表示，會再拜會宜蘭縣議會、加強溝通。

環境部今天舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。此案目的事業主管機關為交通部，開發單位為交通部鐵道局，計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，其中新建工程約59.6公里，並設置1處維修基地。

環評委員表示，開發單位就此案與北宜直鐵的比較，著重經濟效益分析，不過「環評談的是環境、生態的效益」，在報告中付之闕如。

有環委提到，報告指減碳效益會高於直鐵，同樣沒有相關量化說明、也不客觀，這樣的敘述就有「漂綠」嫌疑。

環委認為，雖然簡報強調此案可以改善、解決東部鐵路一票難求的問題，但「這是兩回事」，就購票而言，台北先搭高鐵到宜蘭、再換台鐵去花蓮不一定比較順暢。

此外，有參與宜蘭公聽會的環委直言，該場說明態度「非常高傲」，9成民眾想要知道細部規劃，但會中什麼都沒談清楚，應該再加開說明。

環委也呼應今天民眾及前交通部長賀陳旦發言，此案可行性評估程序並不清楚；強調評估程序應是目的事業主管機關主責，而不是到環評審查中「變成環評委員不理」。

鐵道局長楊正君表示，關於可行性研究程序，後續會公開說明，並強調環評審查、計畫審議是不同程序。

楊正君指出，可行性研究要回溯到民國100年，到現在這麼長的時間都認為直鐵沒辦法推動，主要是列車要從樹林發車，會受限於樹林到南港間的班次限制，沒辦法完整利用此案路線容量；若是從南港出發，已經有完整介面系統。

楊正君強調，過去有透過各種管道向大眾說明，近期也會再拜訪宜蘭縣議會，一一報告包含對農業影響、禁限建等議題。

關於轉乘疑慮，鐵道局回應，台北往花東可能不會有轉乘，但如果以中南部到花東距離較長，高鐵就有優勢；對整體交通票價而言也會是正面效益。

至於減碳效益部分，鐵道局表示，是根據車輛行駛旅程減少，依車公里等數據估算，後續會再補充。

此次初審會議自上午9時30分起，歷時逾6小時，環評委員最後提出15項建議，此案補充修正後再審。首先要求強化說明此案與北宜直鐵的關聯性，包含經濟效益、財務評估及營運收支等。

環委另外要求加強說明對集水區水質影響評估及減輕措施、對水資源影響；高架橋跨越農地（如日照減少、養殖活動等）影響提出減輕措施；評估並減輕對東山國小及新北、宜蘭部分社區噪音衝擊；加強與沿線居民溝通。

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有環委直言，在雙溪以南，大溪川與得子口溪之間水域現在是河海洄游保育類魚種重要棲地，是「弱勢團體的孤兒院」，只要造成任何保育生態問題，就是此路線直接造成，要求研擬具體減輕措施。

還有環委於閉門會議中感嘆，經過10座隧道、或濱海的鐵路，到底哪條比較吸引人，相信是不言可喻；現在為了爭取20分鐘的時間挖了10座隧道，卻沒有替代方案、沒辦法有更多討論。（編輯：張雅淨）1140505

楊正君
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