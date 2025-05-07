清大6/7起一連2天辦移工籃球賽 盼促文化融合

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）國立清華大學運動事業及政策中心指出，6月7、8日將於新竹縣竹北市星際籃球場辦理大新竹移工籃球賽，除協助移工抒發身心壓力，也盼能促進文化融合。

清大運動事業及政策中心今天發布新聞稿表示，台灣受到少子化影響，許多行業仰賴外籍移工填補人力缺口，在異鄉打拚的移工在工作之餘也需優質休閒活動抒發身心壓力，清華大學團隊在政府部門的支持下籌辦移工限定籃球賽事。

新聞稿中，負責籌劃賽事的清大運動科學系教授黃煜指出，為打造移工專屬籃球賽事，今年3月就與移工進行研商會議，確保賽事相關規範符合移工習慣，並擬定於6月7、8日在新竹縣竹北市星際籃球場辦理大新竹移工籃球賽。

他說，這項賽事也有環境友善作為，此次規劃無紙化作業、廢棄物減量、重複使用輸出物、綠色採購及鼓勵自帶環保杯等環境友善措施，例如賽事獎盃就是以樟木製作。

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黃煜表示，期待這場賽事能讓移工感受到在地友善，並提升生活品質。未來清大將為移工開設語言、理財、反詐騙與法務等課程，甚至協助企業改善移工勞動與人權處境。

他指出，為鼓勵移工踴躍參與，除免費報名，還可獲得禮品，詳情可洽清大運動事業及政策中心，期盼未來能有更多在地團體及企業共同參與移工、新住民事務，促進社會共融。（編輯：戴光育）1140507