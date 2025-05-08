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台科大產創學院攜手佳必琪 4年1200萬元助研發

2025/5/8 10:25（5/8 10:36 更新）
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台灣科技大學產學創新學院與連接元件廠佳必琪（JPC connectivity）簽署產學合作協議，4年將投入新台幣1200萬元，作為產學研發合作經費。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月8日
台灣科技大學產學創新學院與連接元件廠佳必琪（JPC connectivity）簽署產學合作協議，4年將投入新台幣1200萬元，作為產學研發合作經費。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月8日
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（中央社記者許秩維台北8日電）為強化學術研究結合產業應用，台科大產學創新學院與連接元件廠佳必琪簽署產學合作協議，4年將投入新台幣1200萬元，作為產學研發合作經費，攜手推動產業升級與創新。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大長期致力於科技研究與實務應用整合，具備堅實的學術研發基礎； 佳必琪（JPC connectivity）則為全球領先的高效能連接解決方案供應商，產品廣泛應用於AI伺服器、高效能運算、資料中心與雲端運算等關鍵產業領域。

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台科大表示，產創學院與佳必琪的合作協議將採分期方式進行，首期合作期程為4年，佳必琪每年將投入300萬元，4年總計1200萬元，作為產學研發合作經費。

未來雙方將透過合作，強化半導體雷射與矽光子晶片異質整合技術的開發，整合台科大團隊在矽光子技術的研究資源與經驗，以及佳必琪在光通訊領域的產業佈局，希望為培育新世代科技人才奠定堅實基礎，為台灣科技產業注入新動能。（編輯：方沛清）1140508

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