白天多雲到晴高溫逾30度 午後至晚間天氣不穩防雷雨

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（中央社台北9日電）中央氣象署指出，今天環境吹偏南風，水氣增加，南部及東南部偶有零星短暫陣雨，其他地區雲量亦逐漸增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署強調，尤其北部、宜、花地區及中南部山區雨勢明顯，外出應攜帶雨具以備不時之需。

氣象署說，晚起隨著鋒面接近，中部以北地區將再轉為有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨發生，亦應留意局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍來到攝氏30至34度，尤其台南及高雄近山區處可達36度以上，東南部則有焚風發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於低溫各地普遍為22至27度；離島方面，澎湖、金門、馬祖為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，澎湖25至30度，金門23至31度，馬祖22至28度。

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此外，桃園、新竹沿海及馬祖、綠島局部有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報顯示，今天環境風場為偏南風至西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：方沛清）1140509