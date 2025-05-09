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高雄大規模跳電影響高鐵高捷 前鎮楠梓科技園區電壓驟降

2025/5/9 16:01（5/9 16:13 更新）
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高雄市9日中午12時許發生無預警大規模跳電，包括高鐵、高捷等大眾運運輸皆受到影響。台電表示，因高港超高壓變電所新設聯絡電纜再加入系統過程中故障，造成電壓驟降事故。（台電提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月9日
高雄市9日中午12時許發生無預警大規模跳電，包括高鐵、高捷等大眾運運輸皆受到影響。台電表示，因高港超高壓變電所新設聯絡電纜再加入系統過程中故障，造成電壓驟降事故。（台電提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月9日
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（中央社記者林巧璉、黃巧雯高雄9日電）高雄市今天中午12時許發生無預警大規模跳電，包括高鐵、高捷等短暫受影響。台電表示，因高港超高壓變電所新設聯絡電纜加入系統過程中故障，造成電壓驟降事故。

針對高雄無預警跳電，高鐵公司表示，高鐵左營站今天中午發生供電異常，造成車站電扶梯一度停止約10分鐘，期間車站加派人力引導旅客，且列車正常運行，並未對車站營運造成太大影響。

台電高屏供電區營運處透過文字訊息，今天中午12時35分高港超高壓變電所，因新設16萬1000伏10號匯流排聯絡電纜加入系統作業，加壓過程中連絡電纜故障，造成前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區、南科高雄園區及高雄轄區其他供電用戶等電壓驟降。

台電高屏供電區營運處表示，此事故造成高鐵、高捷、自來水及其他大用戶等廠內設備跳脫，詳細原因目前查處中，造成用戶停電深表歉意。

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高雄今天中午發生跳電事故，有民眾說當時大樓內大概跳電5次以上，也有民眾當時正搭乘捷運電扶梯，看到電扶梯突然停止嚇了一跳，最後步行離開電扶梯。

高捷公司表示，今天中午台電突然壓降瞬斷，捷運車站都有備用電力，車輛行駛不受影響，雖然車站設備有受影響但也在瞬間就恢復正常供電。（編輯：黃名璽）1140509

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