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產後比生產更危險 產後2次健康照護服務5月上路

2025/5/9 18:52（5/9 18:56 更新）
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為建構友善生育環境，衛生福利部5月起提供產婦2次產後健康照護服務，涵蓋身體機能、心理健康與生活型態等，9日舉辦方案上路記者會，部長邱泰源（右3）親自出席。中央社記者曾以寧攝 114年5月9日
為建構友善生育環境，衛生福利部5月起提供產婦2次產後健康照護服務，涵蓋身體機能、心理健康與生活型態等，9日舉辦方案上路記者會，部長邱泰源（右3）親自出席。中央社記者曾以寧攝 114年5月9日
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（中央社記者曾以寧台北9日電）產後比生產更危險，專家指出，與懷孕有關死亡，逾半發生在產後10天。衛福部5月起提供產婦2次產後健康照護服務，涵蓋身體機能、心理健康與生活型態等，盼給產後婦女支持。

為建構友善生育環境，衛生福利部自今年5月1日起提供產婦2次產後健康照護服務，分別在產後1個月內（建議於產後1到2週）及產後3個月內（建議於產後6到8週），服務重點包括生理量測、疾病與身體機能評估、心理健康自評、產後生活型態及生育相關諮詢等。

衛福部長邱泰源今天在方案上路記者會上致詞表示，醫學討論「第四孕期」概念，就是因為孕婦生產以後不是「生完就沒事」，產後身體狀況、如何做心理準備和原有疾病照顧，以及如何恢復營養、運動，甚至避孕和規劃下一胎，若能有醫療團隊關心，都對孕產婦有益。

「很多人都以為生產比較危險，其實產後更危險。」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說明，婦產科醫學會觀察就發現，近年許多高齡或高危險妊娠孕婦，在產後發生一些問題；美國婦產科學會統計也發現，跟懷孕相關的死亡，有一半以上是在產後10天內發生，且其中有70%是可預防的。

「媽媽願意生小孩，我們一定要保護好她們，不能讓她們在產後遇到這些不幸的事情。」黃建霈說，過去台灣有14次產檢檢查，是全世界最多、也做得最好，但產後檢查卻較簡單，就是看一下傷口、問問有沒有問題要處理，恐讓人覺得「好像產後就不管了」。

台灣周產期醫學會秘書長施景中說明，懷孕與產後婦女在心臟、血管、內分泌、腎臟、泌尿系統上，都會發生巨大變化，孕期間的變化容易被看到，但是其實生完之後仍可能經歷漏尿、性生活不順等各方面問題。過去產後婦女照護只看傷口，患者若又沒主動提出來，醫師就容易錯失照顧先機。

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施景中指出，現在常規產婦照顧，多是產後6週回診，但產後憂鬱可能出現得更早，需要及早介入。過去臨床也會遇到，罹患先天性疾病胎兒雖然在醫院照顧得很好，但出院之後，因為父母束手無策、產生情緒變化，導致兒虐事件發生，因此需要及早介入關懷、適當諮詢與轉介。

黃建霈表示，產婦罹患產後憂鬱症不僅影響全家，孩子還有更高機率出現反社會人格；且「產後」就是下一胎的「產前」，因此在「做月子」之外，盼加強持續性照顧，主動發覺產婦在餵母奶、睡眠等方面問題，適時給予幫助，讓媽媽覺得生完是被照顧的，也才願意再生下一胎。（編輯：張雅淨）1140509

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