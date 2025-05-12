吳德榮：鋒面南移雨勢趨緩 白天明顯回溫早晚涼

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（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象專家吳德榮今天指出，鋒面在巴士海峽繼續南移，各地降雨停歇，先後轉為晴朗穩定的天氣，白天氣溫明顯回升、早晚涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，13、14日各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥（最高氣溫約升至攝氏35度）、紫外線強，要注意防曬。

吳德榮說，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意（最低氣溫約在17度），日夜溫差大，應注意穿著調整。

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他表示，15至19日各地晴時多雲，白天「熱如炎夏」，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，20日鋒面接近，各地晴熱，午後對流略增強，範圍略擴大。21日歐洲模式模擬，鋒面仍在北部海面、並未觸及陸地；美國模式模擬，鋒面已觸及陸地，但皆為期末模擬，不確定性大。各國模式持續調整中，需再觀察。（編輯：戴光育）1140512