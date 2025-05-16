挹注300萬元培訓120名講師 衛福部盼帶長輩探索心靈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）衛福部將挹注新台幣300萬元推動創新課程講師培力計畫，盼帶領長輩探索心靈、建構生命藍圖，將培訓120名講師，可望每週服務1.8萬名長者。

「很多長輩在退休後，會覺得自己就是在數饅頭『等到站』」，衛生福利部社會及家庭署代理署長周道君今天接受媒體聯訪指出，就算不是賺錢、買房、工作成就等目標，仍希望長輩找到追求方向。

周道君說，現在社區照顧關懷據點課程多半偏重健康促進或衛教常識，然而隨台灣邁入超高齡社會，國民平均年齡越來越高，有些長輩可能因為空巢、較無人生目標等，就算參加據點活動，還是會覺得心裡「空空的」，沒有踏實感，甚至感到不安定。

社家署挹注300萬元經費，今天宣布啟動社區照顧關懷據點「創新課程講師培力計畫」。涵蓋12個面向，鼓勵長輩以健康的態度，面對老化過程中可能出現的疾病與憂鬱，並引導長輩提早準備，積極迎接晚年生活，建構屬於自己的生命藍圖，促進身心靈整合與生活品質提升。

周道君解釋，課程中包括有偏向懷舊、回憶、園藝、音樂等內容，幫助長輩們在活動中找到原來心裡面比較熟悉，或是感到心靈滿足的事物，促進全人健康、實現自我，「熟齡」更要「熟靈」。

透過 Google News 追蹤中央社

講師現場引導周道君畫出記憶中的美食「蔥油餅」，第1次吃是他小時候，父親在颱風假期間買來，當時才5毛錢，就算現在價格已經水漲船高，還是會帶家人去吃，因為「吃的不是蔥油餅，是情懷」。

周道君說，預計今年底前培訓120名種子講師，這批生力軍完訓後將深入據點開課宣講，提升據點的功能，增加服務廣度；若用1名講師每週可出現在至少5個據點、每個據點約30名長者簡單推估，120名講師每週約可服務1.8萬名長者，評估涵蓋率應該不錯。（編輯：方沛清）1140516

人生70才開始，衛福部挹注300萬元推動創新課程講師培力計畫，盼帶領長輩探索心靈、建構生命藍圖，衛福部次長呂建德（右）16日在啟動記者會中體驗課程。中央社記者沈佩瑤攝 114年5月16日