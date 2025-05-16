文化大學申請入學 推攀樹體驗、面試送拉麵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北16日電）少子女化影響，大學招生競爭激烈，中國文化大學今天舉辦申請入學第二階段面試，各系為了爭取優秀學子卯足全力，除了校園生活導覽，還推出攀樹體驗、面試送拉麵等活動。

文大今天發布新聞稿指出，森林暨自然保育學系在申請入學推出「攀樹體驗課程」，開放兩小時吸引十多名考生參與，穿戴專業安全裝備，親自挑戰攀登高聳林木，感受森林教育的真實魅力。

森保系主任謝佳宏表示，攀樹活動體現系上重視戶外實作與自然保育的教學核心精神。在永續理念已成主流價值的現今，系上培養的人才在就業市場上極為搶手，更讓更多考生與家長產生濃厚興趣。

文大新聞學系以「面試送拉麵」的創意行銷方式，讓到訪的考生及家長藉由AI蒸氣烹調機，獲得一碗特製拉麵，不僅暖胃也暖心，象徵系上積極融合新科技與創意傳播的教學理念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞系教授詹慶齡把握機會，向考生分享自己從學生時期走向專業主播的心路歷程。她並強調，文大擁有完善的教學系統與豐富的實作資源，無論是文字採訪、影像剪輯、播報訓練、AI新媒體的應用，都有全方位的學習舞台。

文大校方指出，今年申請入學第二階段面試報名踴躍，藉由創意展示與實作體驗，拉近與考生的距離，幫助他們做出最適合自己的選擇。（編輯：張銘坤）1140516