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台南男子長期鼻塞嚴重打鼾 手術助重拾生活品質

2025/5/20 17:42（5/20 17:56 更新）
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奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒（圖）20日表示，許多人長期飽受鼻塞、呼吸不順等困擾，誤以為只是感冒或過敏，但這些症狀可能與鼻腔內兩大重要結構異常變化有關，若未及早處理，恐影響日常生活與睡眠品質。（院方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月20日
奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒（圖）20日表示，許多人長期飽受鼻塞、呼吸不順等困擾，誤以為只是感冒或過敏，但這些症狀可能與鼻腔內兩大重要結構異常變化有關，若未及早處理，恐影響日常生活與睡眠品質。（院方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南1名48歲男子因長期鼻塞、嚴重打鼾，睡覺時幾乎用嘴呼吸，就醫檢查發現鼻中膈彎曲併鼻甲肥大，因藥物治療改善有限，決定接受微創鼻中膈鼻道成型手術治療，症狀終獲改善。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒今天在院內衛教宣導會表示，這名病患經內視鏡檢查發現鼻中膈彎曲併鼻甲肥大，鼻阻力呈現高阻力，經藥物治療症狀改善有限，決定接受微創鼻中膈鼻道成型手術治療，術後第2天順利出院，鼻塞症狀顯著緩解，且打鼾、平時注意力不集中等症狀也獲明顯改善。

沈至軒表示，許多人長期飽受鼻塞、呼吸不順等問題困擾，卻誤以為只是感冒或過敏造成，但這些症狀可能與鼻腔內兩大重要結構，下鼻甲與鼻中膈異常變化有關，若未及早處理，恐影響日常生活與睡眠品質。

他說，下鼻甲位於鼻腔側壁，負責過濾空氣與調節氣流，占上呼吸道阻力約2/3，當受到空氣污染、過敏原或長期抽菸等外在刺激時，易發生發炎腫脹，導致下鼻甲肥大，進而引發持續性鼻塞。

沈至軒指出，鼻中膈是位於兩側鼻孔之間的隔板，理應位於中線位置，但實際上超過9成民眾存在不同程度的鼻中膈彎曲，若彎曲程度過高，將壓迫鼻腔空間，導致單側或雙側鼻塞、呼吸困難等問題。

他說，當鼻中膈彎曲程度過高或下鼻甲肥大時，會導致嚴重鼻塞，甚至被迫張口呼吸，長期不僅會在早上起床時感到口乾舌燥、喉嚨不適，白天還可能出現頭暈、注意力不集中，甚至頭痛等情況，甚至可能導致口臭，並影響嗅覺與味覺敏銳度。

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沈至軒表示，若合併打鼾或睡眠中斷等睡眠障礙，情況恐怕會更加惡化。此外，由於鼻腔狹窄，空氣流速加快會使鼻黏膜變得乾燥脆弱，進而引發鼻出血，甚至與鼻竇炎等感染都存在密切關聯。

他說，微創鼻中膈鼻道成型手術是目前治療鼻中膈彎曲安全且有效方法，依病情需求可採局部或全身麻醉，透過內視鏡進入鼻腔可精準進行矯正、切除與縫合，且不影響外觀，手術時間約1小時。民眾如果長期飽受鼻塞、呼吸不順困擾，應立即尋求專科醫師檢查。（編輯：張雅淨）1140520

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