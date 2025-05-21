高市稽查端午食安 花生粉驗出黃麴毒素已下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市政府衛生局近期查察市售端午即食粽子、應景食材等，共抽驗158件，其中2件檢出蔬果農藥殘留、1件花生粉初驗黃麴毒素與規定不符，已令業者立即下架並依法處辦。

衛生局今天透過新聞稿表示，端午節將至，為保障國人飲食安全、強化食品安全管理，近期與消保官啟動端午專案進行食品聯合查察，針對轄內傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、食品製造業及餐飲業等市售端午即食粽子、應景食材抽驗。

衛生局說明，這次專案聯合查察抽驗端午節應景食品，包含餡料56件、肉類及相關加工品39件、粽子29件、花生粉13件、醬料12件及蔬果9件；依檢體類別分檢驗衛生標準、漂白劑、環氧乙烷、防腐劑、重金屬、農藥殘留、著色劑、規定外煤焦色素、動物用藥、真菌毒素等項目。

衛生局今天公布抽驗結果，此次有2件蔬果農藥殘留，分別為果貿市場菜攤販售的韭菜花，驗出加保扶，因無法提供來源依法裁處；另1件為阿蓮區市場攤販的豌豆，驗出歐殺松，已移請台南衛生局查察；此外1件花生粉初驗黃麴毒素與規定不符，依法須立即下架回收並已開單要求限期改正，將視改正結果依法辦理。

透過 Google News 追蹤中央社

高雄市行政暨國際處消保官表示，若民眾因為業者販售粽子衍生爭議時，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，市府將持續不定期稽查，以保障消費者權益，也籲請業者不要哄抬價格，以免觸法。

衛生局指出，台灣氣候濕熱，花生、玉米、麥、堅果類等食物若未妥善置放在衛生環境保存，容易產生具肝毒性的黃麴毒素，高劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，低劑量長期食用，也可致使肝細胞突變，增加罹患肝癌風險。（編輯：黃名璽）1140521