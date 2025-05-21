台北國際觀光博覽會23日登場 規模創新高

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（中央社記者余曉涵台北21日電）第19屆台北國際觀光博覽會將在23日登場，主辦單位表示，今年規模再創新高，參展廠商較去年成長近40%，預估將湧入30萬觀展人潮，創造無限商機。

第19屆台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月23日至26日在台北世貿登場，以「陸海空．新體驗」為主題，象徵後疫情時代的旅遊型態正式進入更加自由、多元與無疆界的新紀元。

今年更首度舉辦韓國旅遊博覽會，並邀請韓星蘇志燮到場舉辦見面會，預估帶來龐大觀展人潮。日本觀光局參展主題則為「慢活日本」，以車站為展場設計主題，讓民眾體驗懷舊氣氛與悠閒時光，並邀請日本傳統魔術與江戶太神樂曲藝的表演，結合古風魅力與精湛技藝，營造濃厚日式文化氛圍。

台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏透過新聞稿表示，去年全年旅遊人次持續成長，旅客出國旅遊熱潮已恢復至疫情前榮景，同時也讓境外旅客回流台灣、刺激本地觀光，觀光產業復甦有感。

主辦單位指出，台北國際觀光博覽會今年規模再創新高，使用超過4000坪展示空間，參展廠商較去年成長近40%，達350家。此外，展會匯聚全球觀光力量，邀請8國海外單位，包括日本、南韓、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、馬來西亞等各國觀光局與海外業者。

各家業者也將祭出促銷優惠，長汎假期推出多樣行程搶客，長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著旅遊市場逐步回溫，看準第3、4季出遊熱潮，暑假、秋季賞楓及北國追極光等行程，將於旅展祭出超值優惠，包括指定行程最高現折萬元、短線行程新台幣2萬元有找等。

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另外，台灣虎航今天表示，今年再度與日本阪神虎棒球隊攜手合作，預計於6月17日舉辦「台灣日」活動，將由台灣虎航董事長黃世惠，以及曾效力於阪神虎的台灣旅日好手蕭一傑擔任開球嘉賓，並推出指定航線包括大阪關西及岡山航線的促銷活動。（編輯：張雅淨）1140521