前4月國道A1死亡事故18件 主因是分心或疲勞駕駛

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）交通部高速公路局統計，截至4月底，今年A1死亡事故共18件，其中因分心或疲勞駕駛造成事故共12件、占2/3，面對端午節連假將到來，高公局提醒，駕駛開車時務必專注且勿疲勞駕駛。

據高公局最新統計，截至4月底，今年A1死亡事故（指造成人員當場或24小時內死亡的交通事故）共18件，其中因分心或疲勞駕駛造成事故12件，占整體A1事故2/3。

今年端午節連續假期自5月30日起至6月1日，高公局發布新聞稿表示，預估連假期間將有大量返鄉或出遊車潮湧入，因高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，恐發生事故，除影響後方車流行進外，還可能引起二次事故。

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高公局提醒，如果在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率，呼籲駕駛人行駛高速公路，若精神狀況不佳，可至服務區24小時開放駕駛人休息室充分休息後再出發，切勿疲勞駕駛。

高公局呼籲，駕駛在開車時應隨時保持專注，雙手緊握方向盤，並與前車保持適當安全距離，避免前方出現緊急狀況時反應不及。（編輯：李亨山）1140522