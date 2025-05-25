北台灣整天濕涼 各地降雨機率高

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（中央社台北25日電）中央氣象署表示，今天水氣仍偏多，各地不定時有局部短暫陣雨，降雨機率高，其中在中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機會，外出建議攜帶雨具備用。

氣象署表示，東北季風影響，夜晚清晨天氣偏涼，各地低溫約攝氏21至24度，而白天在北部及宜花地區整天濕涼，高溫約23至25度，中部及台東地區約26至28度，南部地區則還是可以來到30、31度的高溫，南來北往請留意溫度差異增減衣物。

離島天氣，澎湖為多雲，23至27度；金門為陰時多雲短暫陣雨，21至26度；馬祖為多雲短暫陣雨，21至25度。

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東北風偏強，台南以北沿海、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意。

環境部空氣品質預報顯示，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響空氣品質，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1140525