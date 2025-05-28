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吳德榮：鋒面接近今愈晚雨愈大 明防雷擊強風及瞬間強降雨
首頁 / 生活

北市府估鋒面晚間起影響 須注意短延時強降雨

2025/5/28 09:25
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）鋒面接近，台北市災害防救辦公室預估，今天晚間開始受到影響，將出現陣雨或雷雨，且可能發生短延時強降雨，市區時雨量有機會達40毫米，提醒民眾注意。

中央氣象署預報，今天下午起隨著鋒面接近，各地降雨機率增加，晚上整體雨勢會更趨明顯，隨著鋒面通過，明天是雨勢最顯著的一天，各地都有陣雨或雷雨、且有大雨發生的機率。

台北市政府災害防救辦公室發布預警，台北市今天晚間至明天受到鋒面影響，將有陣雨或雷雨發生，且雷雨區的陣風可達6至7級，另須注意可能發生市區時雨量達40毫米、山區雨勢達大雨至豪雨等級的短延時強降雨。

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北市府指出，昨天已通報局處加強整備工作，包含強力要求各建築與施工工地廠商加強穩固圍籬、帆布、廣告招牌等設施，及巡檢抽水機、抽水站等防汛設備，並提醒2025世界壯年運動會執行辦公室針對近2天賽事場館營運及交通接駁加強雨備。

北市府表示，除請各區公所轉知里長相關天氣及水情資訊，也請民眾檢視自家周遭溝渠及防水閘門等設施是否正常。（編輯：龍柏安）1140528

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