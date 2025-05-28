童玩節7/5登場 霍夫曼設計史努比鴨裝置藝術

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）2025宜蘭國際童玩藝術節將於7月5日登場，荷蘭藝術家霍夫曼配合活動，設計長23公尺、寬19公尺、高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術，屆時將在活動期間於園區展示。

宜蘭縣政府今天在中興文化創意園區舉辦童玩節宣傳記者會，霍夫曼（Florentijn Hofman）透過影片向外界說明「史努比鴨」的創作理念。

霍夫曼說，「史努比鴨」融合2個對他來說意義深遠的元素，一個是黃色小鴨（Rubber Duck），另一個是陪伴他童年時期的經典卡通角色史努比（Snoopy）。他非常期待這件長23公尺、寬19公尺、高18公尺的新作品「史努比鴨」充氣裝置藝術正式在童玩節與遊客見面，成為今年夏天最熱門打卡聖地。

縣府文化局表示，今年邁入第30週年的童玩節將於7月5日至8月17日在冬山河親水公園舉行。今年童玩節主視覺以滑水道構成數字「30」與無限符號，象徵童玩節30年的陪伴與延續。活動亮點在水域設施方面將有高達5層樓的「時光城堡」，集結各式滑水道、水迷宮、噴泉、LED互動牆等水上遊戲。

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此外，園區屆時還有單人滑降與雙人空中滑索等高空遊樂設施。展館部分，將融合在地歷史與自然風景，透過VR與體感互動技術，打造沉浸式體驗。在演出方面，將邀集超過20國的民俗表演團隊獻藝。

文化局指出，除一般入園票，今年新增「星光票」優惠，活動期間每天晚間6時至7時開放現場購票，僅需新台幣100元即可入園，希望讓遊客在涼爽晚風中輕鬆遊玩、夜間打卡拍照、欣賞表演。（編輯：張銘坤）1140528