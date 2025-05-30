星光郵局需求不如預期 6/2起恢復正常營業時間

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華郵政在全台六都推出6間「星光郵局」，考量來客需求未增及員工生活作息，6月2日起將改回白天正常營業時間。中華郵政評估，對民眾影響不大，民眾可選週六營業郵局辦理業務。

為方便上班族或夜歸民眾，中華郵政108年11月起針對六都陸續推出「星光郵局」，包括台北光華郵局、永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台中永安郵局、台南興華街郵局及高雄新田郵局等6處，營業時間自中午12時到晚間7時30分。

中華郵政今天透過新聞稿表示，觀察部分「星光郵局」來客數不增、反而逐年減少，業績收入也未大幅提升，需求不如預期，因此「星光郵局」試辦5年多後，將自6月2日起取消，將比照其他郵局營業時間，恢復自上午8時30分至下午5時30分。

針對取消「星光郵局」服務，中華郵政評估，對民眾影響不大，目前全台仍有275處郵局週六營業，民眾若平常日無法到郵局辦理業務，也可選擇到週六營業的郵局，部分郵局週六來客數還比平日還高，加上現行還有網路郵局和i郵箱等服務。

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不過，台灣郵政產業工會先前曾提出郵局週六全面不營業的訴求，未來是否會考慮調整？中華郵政透過文字回應表示，週六營業郵局主要是為服務一般上班民眾利用假日辦理業務，與一般上班日客群不同，且可紓解窗口平日中午尖峰時段作業負擔，已深受民眾肯定及支持。

中華郵政表示，另考量目前民眾生活型態改變，配合客戶需求，提供優質服務品質，以提升競爭優勢，但各郵局仍可就服務面、業績面審慎評估調整週六營業局所及人力配置，若用郵人數明顯減少、營運效益不佳且鄰近已有其他週六營業郵局可提供服務者，得個案函報調整。（編輯：龍柏安）1140530