端午節9路段易塞 國5北向午後高乘載

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天端午節也是連假第2天，交通部高速公路局說，將出現大量出遊車潮，預計上午國道有9路段易壅塞，而下午1時至傍晚6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制。

高公局發布新聞稿指出，北部及中部地區天氣晴朗，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預估今天交通量為110百萬車公里。

高公局研判，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林；國10東向鼎金系統至燕巢等路段。

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高公局建議，西部國道南向儘量在中午12時後出發，而國5南向建議下午5時後出發。

高公局相關疏導措施包括上午5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至傍晚6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；另有單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：方沛清）1140531