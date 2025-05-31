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端午節防高溫35度 6/3傍晚鋒面到

2025/5/31 08:41（5/31 09:03 更新）
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端午節防高溫35度，6/3傍晚鋒面到。（中央社檔案照片）
端午節防高溫35度，6/3傍晚鋒面到。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天是端午節，氣象專家吳德榮表示，各地晴朗穩定，高溫可達攝氏35度，明天還會更高，而6月3日傍晚起「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，將帶來大範圍降雨。

交通部中央氣象署表示，今天東北季風減弱，氣溫回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，端午節各地晴朗穩定，山區午後偶有局部少量降雨的機率，而明天各地晴時多雲，東半部及午後中南部近山區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

氣溫部分，吳德榮指出，各地白天偏熱，今天北部19至33度，中部21至34度，南部21至35度，東部20至33度，明天還會更高。

他說，6月2日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」，南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後強度增強，而6月3日各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨、午後增強，並擴展至其他地區。

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吳德榮表示，6月3日傍晚起至4日「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台轉涼，而5日鋒面南移，水氣仍多，各地仍有局部陣雨或雷雨。

他指出，6月6、7日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、白天偏熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，而8、9日各地晴時多雲，天氣偏熱，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。（編輯：方沛清）1140531

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