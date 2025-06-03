巴西聖保羅聯大與長庚大學異地簽署醫衛合作協議

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）巴西聖保羅聯邦大學校長阿森普松與台灣長庚大學校長湯明哲，今天透過視訊分別在巴西聖保羅及台北同步完成國際醫衛人才交流合作協議簽署，攜手為人類健康福祉貢獻力量。

簽署儀式由駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜見證，巴西僑務委員洪呂麗月、僑務顧問林育壯、世界華人工商婦女企管協會巴西分會會長范德宜、巴西中文教學協會副會長羅蘭芳、巴西美洲時報社長斯碧瑤及巴西華人資訊網創辦人支黃秀莉等僑領應邀觀禮。

朱怡靜恭賀聖保羅聯大（Unifesp）與長庚大學簽署合作協議，此為兩校深化國際合作的重要里程碑，未來雙方能夠超越地理和文化限制，讓巴西及台灣學生藉由彼此獨特文化及語言探索未知研究領域，擴展個人在學術及職涯發展的多面向可能性。

聖保羅聯大校長阿森普松（Raiane Patricia Severino Assumpção）感謝駐聖保羅辦事處居間促成這項國際交流，強調與長庚大學的合作協議是該校與台灣簽署的第一份協議，學校非常重視。

阿森普松表示，聖保羅聯大創校近百年，在巴西的醫學、健康與生物科學領域享有優秀聲譽，也積極培養人文教育及科技法律領域多元人才，簽署此協議象徵下階段台灣與巴西雙邊文化合作的重要橋梁。

長庚大學校長湯明哲透過視訊指出，教育的本質在於交流與連結，聖保羅聯大是巴西醫學與公共衛生領域的領航者，無論學術研究、人才培育或社會醫療服務皆表現卓越，切合長庚大學創校理念「勤勞樸實」，非常榮幸能與聖保羅聯大簽署協議。

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湯明哲強調，期待此協議的簽署能促進長庚學生跨文化學習與生活體驗及強化長庚醫衛體系在臨床與公共衛生國際實作經驗的目標。兩校將共同培養出更多具備專業能力與國際視野的醫衛人才，攜手為人類健康福祉貢獻力量。

駐聖保羅辦事處指出，此次兩校簽署合作協議，有助強化兩國在全球健康議題的合作與影響力，為建立更具韌性與創新力的醫療體系奠定基礎，未來台灣與巴西將藉此開拓在醫療與公共衛生領域進一步合作。（編輯：韋樞）1140603