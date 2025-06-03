氣象署發17縣市大雨特報 新北宜蘭山區防暴雨

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天上午更新西半部、東北部共17縣市大雨特報，另外就新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，其中並針對宜蘭、新北山區發布山區暴雨災防告警。

中央氣象署今天持續發布大雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。

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氣象署同時針對新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣，發布大雷雨即時訊息。

另外，氣象署針對宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉，以及新北市平溪區、石碇區、雙溪區、坪林區，發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。此外，應遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：吳素柔）1140603

氣象署3日上午針對新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，其中並針對宜蘭、新北山區發布山區暴雨災防告警。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）