滯留鋒面劇烈天氣要來了 各地留意強陣風降雨
2025/6/3 08:15（6/3 08:40 更新）
（中央社台北3日電）中央氣象署今天表示，滯留鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出活動留意天氣變化。氣溫方面，各地高溫稍下降，約攝氏29至31度。
氣象署網站發布訊息指出，今天受到滯留鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，鋒面影響期間易有強對流發展，並伴隨短延時強降雨及強陣風等劇烈天氣現象，外出活動也要特別留意天氣變化並注意自身安全。
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溫度方面，氣象署表示，因為普遍降雨的關係，各地高溫稍下降，約29至31度，各地低溫約24至27度；至於離島氣溫，澎湖25至30度，金門23至28度，馬祖22至25度。
此外，氣象署表示，西南風偏強，苗栗以北沿海及綠島、蘭嶼、金門、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海風浪也較大，海邊活動、海上作業請注意安全；今晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。（編輯：謝雅竹）1140603
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