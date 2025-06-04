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滯留鋒面影響天氣不穩定 10縣市豪大雨特報

2025/6/4 07:49（6/4 08:05 更新）
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高雄市新興區下起大雨，行人紛紛撐傘走避。（中央社檔案照片）
高雄市新興區下起大雨，行人紛紛撐傘走避。（中央社檔案照片）
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（中央社台北4日電）中央氣象署上午針對10縣市發布豪、大雨特報，氣象署表示，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨；中南部及花、東地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部則有短暫陣雨，其中西半部、東南部地區及午後各地山區有局部大雨發生機率。

氣象署提醒，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。

氣溫方面，氣象署指出，鋒面北側偏東北風，北台灣高溫為攝氏24至25度，其他地區高溫約27至28度；低溫方面，北台灣約21度，其他地區約24至26度；至於離島的天氣，澎、金、馬均為短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫方面：澎湖24至27度，金門21至24度，馬祖19至23度。

此外，氣象署表示，風力偏強，澎湖及基隆北海岸局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪較大，海邊活動請注意安全。

中央氣象署上午針對10縣市發布豪、大雨特報，蘭嶼有局部大雨或豪雨，中南部及台東地區（含綠島）有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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大雨特報範圍：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣
豪雨特報範圍：台東縣

（編輯：李淑華、李念庭）1140604

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中央氣象署4日發布豪雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署4日發布豪雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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