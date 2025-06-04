星宇與阿提哈德航空合作 簽署共掛班號協議

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（中央社記者余曉涵台北4日電）星宇航空今天表示，與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議，未來旅客可透過星宇航空銜接由阿提哈德航空執飛的共掛班號航班，前往阿布達比，也可續接共掛班號航班飛往歐洲。

星宇航空發布新聞稿表示，與阿提哈德航空（Etihad Airways）昨天在國際航空運輸協會（IATA）第81屆年會正式簽署共掛班號合作協議。

星宇航空指出，旅客可透過星宇航空官網及通路平台，訂購由星宇任一航點出發，銜接由阿提哈德航空執飛共掛班號航班前往阿布達比，也可續接共掛班號航班飛往歐洲，包括布拉格、馬德里、巴塞隆納等航點（相關申請尚待主管機關核准）。

星宇航空表示，這次合作大幅擴展星宇航空的全球航網，為旅客提供通往歐洲的便捷通道，並為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎，同時，阿提哈德航空的旅客也可經台北轉機，輕鬆前往名古屋、札幌、福岡等日本重要城市，串聯亞洲多元旅遊版圖。

星宇航空策略長劉允富表示，阿提哈德航空作為中東3大航空之一，以創新與優質服務享譽全球，與星宇航空的品牌理念高度契合，透過阿布達比這一重要樞紐，可以透過共掛班號合作快速拓展航網延伸至歐洲市場，為旅客提供更多元的航點選擇。

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阿提哈德航空首席營收與商務長阿里克（Arik De）表示，這項與星宇航空的聯營協議，是阿提哈德航空全球發展策略中的關鍵一步，不僅拓展在東北亞的航網，更進一步透過阿布達比連結全球，很高興能提供旅客前往日本重要市場的航線，也歡迎星宇航空的旅客體驗阿提哈德航空的世界級樞紐與歐洲目的地，共同推動跨區域的商業與文化交流。

星宇航空目前共飛航27個航點、32條航線，除綿密的亞洲區域航網，版圖也擴及北美西岸3大城市洛杉磯、舊金山及西雅圖，並在2日開航加州安大略，初期每週營運4班，深化北美市場布局，拓展全球航網。（編輯：管中維）1140604