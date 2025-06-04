AZ疫苗血栓只認1例？羅一鈞：審定26例發救濟金

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）胸腔內科醫師蘇一峰在臉書指出，AZ疫苗發生血管栓塞，但台灣只認1例，疾管署發言人羅一鈞澄清，衛福部VICP小組已審定26例接種AZ疫苗後出現血栓個案具關聯性，並核予救濟金。

蘇一峰在臉書貼文，國家認定，台灣人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗副作用的發生率只有國外的百分之一不到，如AZ疫苗在國外接種是10萬人就有幾例嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認1例。

AZ的COVID-19疫苗自2021年1月4日起在歐美國家陸續開打，台灣自同年3月22日開打，羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時表示，絕無貼文指稱「台灣只認1例」情事，且血栓併血小板低下症候群（TTS）發生率較歐美國家低，是亞洲國家皆然，並非台灣獨有，是因種族差異所致。

針對接種AZ疫苗後出現TTS個案，羅一鈞說，衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審定共計26例為具關聯性，核予救濟金，其中5例死亡、2例達障礙等級，核予每案新台幣250萬元至600萬元救濟金。國內自2022年9月起不再提供AZ疫苗，AZ疫苗不良事件通報已全數審完。

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根據食藥署公布COVID-19疫苗不良事件通報資料報告，截至2023年8月31日止，國內共接獲56件疑似TTS通報案，其中53案為接種AZ廠牌疫苗，通報率約為每百萬劑3.5件。個案年齡範圍介於22至95歲，包含20名男性及36名女性，發病時距為接種疫苗後2至44天，其中13案死亡。

羅一鈞說，比較各國TTS通報率及通報情形，歐美國家TTS通報率約在每百萬劑10至20件，國際研究顯示與種族差異有關，AZ疫苗後的TTS通報率和死亡率均以北歐國家最高，其次為澳洲、英國、歐盟、加拿大等白人為主國家，亞洲國家和巴西通報率和死亡率都遠低於上述國家。（編輯：李亨山）1140604