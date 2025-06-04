台鐵人為事故多 政院促比照道安會報每月開會檢討

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）行政院政委陳金德今天表示，台鐵近來接連出現調車錯誤、駕駛疏失，他從7月起比照道安會報主持每月台鐵行車事故檢討會議，盤點事故原因、對策與獎懲。台鐵說，將全力配合。

行政院政務委員陳金德今天在臉書發文提到，近來台鐵事故頻傳，接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮，上述情況並非單一疏忽，而是台鐵長期以來累積系統性挑戰，需要正視並加快改革的腳步。

陳金德表示，113年台鐵事故數量（扣除天災）上升7.17%，人為疏失仍是主因，他認為，台鐵必須建立明確獎懲制度，讓有功人員受到肯定，發生事故者則應明確懲處，主管也應負起連帶責任，不容推諉卸責。

陳金德宣布，自7月起將比照道安會報模式，主持每月台鐵行車事故檢討會議，針對事故個案盤點原因、對策與獎懲落實情況，務求防止類似事故再發生。

陳金德指出，大家不能接受「誤點是常態、安全靠運氣」的文化，他強調，安全與準點是台鐵最基本的承諾。

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台鐵公司指出，政委昨天在會議中已有明確指示，未來每個月要召開1次台鐵行車事故檢討會議，將請台鐵針對近期事故進行報告，台鐵也將全力配合。

台鐵表示，以往在事故發生後，台鐵原本就會做調查報告，政委特別提到，希望台鐵在向行政院報告時能有影像、圖片、具體原因分析、改善措施，讓行政院能掌握。（編輯：龍柏安）1140604