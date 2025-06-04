醫質疑AZ疫苗血栓僅國外1% 羅一鈞：比較基礎不當

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）胸腔內科醫師蘇一峰1天2度發文質疑台灣AZ疫苗血栓發生率僅國外1%，疾管署發言人羅一鈞說，此醫師提出比較基礎不當，正確數據為估算通報率每百萬劑19.8件，「台灣比國外發生率低14倍」。

蘇一峰今天稍早在臉書（Facebook）指出，AZ疫苗發生血管栓塞，但台灣只認1例，羅一鈞立刻說明已審定26例接種AZ疫苗後出現血栓個案具關聯性，在疾管署澄清後，蘇一峰晚間再度發文指出，國際施打AZ疫苗後血栓發生率為每百萬劑280例，台灣認定26例，發生率僅百萬分之2.1，只有國外的百分之一。

羅一鈞透過文字向媒體說明，蘇一峰引述2022年發表在國際感染性疾病期刊報告，是統計所有靜脈血栓發生率，不是僅有血栓併血小板低下症候群（TTS）；所有靜脈血栓有肺栓塞、深部靜脈栓塞、TTS等，直接與疾管署提供TTS發生率相比，就像用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎完全不適當。

羅一鈞認為，若是要以此擴大的血栓定義作為比較基礎，根據全國藥品不良反應通報中心相關統計，截至2023年8月31日為止，所有血栓相關疾患中，除56件TTS，另有26件疑似視網膜靜脈阻塞、10件疑似視網膜動脈阻塞、5件疑似視網膜血管阻塞、126件疑似深層靜脈栓塞。

另外，還有150件疑似肺栓塞、31件疑似腦靜脈竇栓塞、以及56件疑似其他血栓相關疾患，通報症狀包含左腎梗塞、缺血性腸道疾病、肝門靜脈血栓及腸骨靜脈、腸道血管靜脈栓塞、上腸繫膜動脈栓塞、腎臟靜脈栓塞、脾梗塞、上肢未明示靜脈急性血栓栓塞、下肢動脈阻塞、上肢遠端動脈血栓、腎動脈梗塞、頸動脈栓塞。

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羅一鈞說，上述共計460件當中，300件為接種AZ疫苗後，因此估算通報率為每百萬劑19.8件，即使以此比較，仍會得出「台灣比國外發生率低14倍」的結論，這是因為東方人的血栓發生率原本就遠低於西方人。

羅一鈞表示，這樣的種族差異與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無關，是早就寫進教科書的醫學常識，黑人族群是最容易靜脈栓塞的，白種人其次，西班牙裔再其次，而亞洲黃種人則為最低；西方人發生血栓機率，是黃種人5至10倍。（編輯：陳仁華）1140604