竹市空橋工程釀鄰損 市府：不影響結構安全將修復

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨竹市議員指出，慈雲空橋工程延宕，還造成鄰損，凸顯市府工程管控差。竹市府表示，經鑑定為震動造成鄰房局部混凝土剝落、水管鬆脫，不影響結構安全，將由廠商修復。

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，指「2025年關埔空橋全區完工」是新竹市長高虹安（停職中）2022年競選時的政見，但至今第1座慈雲空橋進度一再延宕，甚至造成鄰損問題。

會中播放民眾提供影像，黨籍議員劉崇顯說，畫面中可見附近大樓牆面水管疑因工程導致損壞，大量水溢出，還有某社區地下停車場的天花板混凝土崩落，造成鋼筋裸露，甚至有住戶稱差點被水泥塊砸到，均凸顯市府團隊在工程管控上的無能。

黨籍議員曾資程表示，市府應在公共工程進行前督促承造人記錄施工現場及適當範圍內設施現況，竹市政風處應調查是否存在行政疏失。

新竹市政府工務處今天透過文字表示，為保障施工期間民眾權益，已委託技師公會對於開挖深度之3倍範圍內進行鄰房現況鑑定，並非損害鑑定，而是透過紀錄現況以保障住戶與施工廠商兩造權益，若施工造成鄰損可釐清責任歸屬。

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關於開挖施工期間造成些許鄰損，工務處日前發布新聞稿指出，施工初期整地及拆除社區空橋銜接段時，社區地下停車場天花板有局部混凝土剝落及旁管線接頭有滲漏情形。

市府指出，經辦理現勘、與社區管委會確認影響範圍後，委託台北市土木技師公會辦理鑑定，結果顯示其損壞情形只是受震動影響，造成局部混凝土剝落及水管鬆脫滲漏，皆不影響建築物結構安全性，後續修復將由承攬廠商負責辦理。（編輯：林恕暉）1140606