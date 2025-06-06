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盼國際大廠投資台灣 卓榮泰：水列民生戰略物資

2025/6/6 17:56（6/6 18:11 更新）
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行政院長卓榮泰（圖）6日到台中出席水利傑出貢獻人員與團體表揚活動時表示，行政院為系統性治水編列新台幣551億元預算，盼讓國人更免受水患之苦；降漏水是長久以來重要工程之一，未來8年將投入800億元，希望降低漏水率2%。中央社記者蘇木春攝 114年6月6日
行政院長卓榮泰（圖）6日到台中出席水利傑出貢獻人員與團體表揚活動時表示，行政院為系統性治水編列新台幣551億元預算，盼讓國人更免受水患之苦；降漏水是長久以來重要工程之一，未來8年將投入800億元，希望降低漏水率2%。中央社記者蘇木春攝 114年6月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）水利署今天表揚水利傑出貢獻人員與團體，行政院長卓榮泰表示，因應美國關稅調整，期待國際大廠、台商投資台灣，水已列重要民生戰略物資，盼讓水資源利用進入新階段。

經濟部水利署今天於台中黎明辦公區禮堂，舉辦「韌性水利 水漾台灣─表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮」，卓榮泰、經濟部主秘莊銘池等人出席，會中表揚終身成就獎得主余範英，以及大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎等獎項。

卓榮泰會中致詞時表示，開源節流、調度備援等策略，是跟水作戰的戰略與戰術，政府透過新治水、新供水、降漏水三大政策，希望讓國人享用到珍貴、品質好的水。

他舉例，南投烏溪鳥嘴潭人工湖，有調度、節流功能，可充分利用水資源，提供南投、彰化等西部地區用水，得到生活上的便利與產業發展。

卓榮泰說，水、電是國家重要民生物資，政府一直推動穩定供電，也強調充裕水源。在治水理念上，有逕流分擔、在地滯洪、出流管制等三項策略，將過去8年新台幣800億元及前瞻基礎建設完成後遺留其他困難的地方，以及面對氣候變遷需改善的地方，重新盤整，提出系統性治水。

卓榮泰指出，系統性治水行政院編列551億元預算，期待讓國人免受水患之苦；降漏水是長久以來重要工程之一，未來8年將投入800億元，希望降低漏水率2%，減少因漏掉造成的浪費。

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提到未來政策，卓榮泰表示，資源的利用、水質的改善、水土林的保育與系統性治水，是國家重大政策，因應美國關稅政策調整，期待國際大廠和台商可以回到台灣，根留台灣、建設台灣，加速投資台灣。

卓榮泰說，若水、電、土地、人力、人才等各資源無法滿足，台灣也沒有能力召喚這麼多國際大廠與台商回來，所以水已列為重要民生戰略物資，期待經濟部水利署、台水公司與各地方單位，一同完成相關工作，讓水資源利用進到新的階段。（編輯：吳素柔）1140606

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經濟部水利署6日在台中舉辦114年表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮，行政院長卓榮泰（右）會中頒獎表揚終身成就獎得主余範英（中）。中央社記者蘇木春攝 114年6月6日
經濟部水利署6日在台中舉辦114年表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮，行政院長卓榮泰（右）會中頒獎表揚終身成就獎得主余範英（中）。中央社記者蘇木春攝 114年6月6日
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