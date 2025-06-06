台電：外物觸碰停電非缺電 加強防範鳥獸保供電穩定

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（中央社記者蘇木春台中6日電）近日外界質疑「台電刻意放出小動物造成停電」，台電公司台中區處今天表示，外物碰觸停電事故與缺電無關，已加強防範鳥獸、加速汰換老舊線路並加強巡檢，以達穩定供電。

台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞稿表示，全台有近40萬公里的配電線路，和600多萬具各類配電設備，電力設施除因設備老化等因素外，停電事故還包括天候、外力損壞或設備故障等原因造成，與缺電無關。

台電指出，因外物碰觸所導致的事故性停電，部分是因為鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，亦有部份是因為樹木或是其他外物（招牌掉落、空中不明飄落物體等）碰觸，造成線路故障導致停電。

針對近日外界質疑「台電刻意放出小動物造成停電」，台電公司說明，無論是風災來襲期間，或是平時難以完全避免發生的事故停電，台電人員都是隨時待命、努力搶修復電，始終致力為民眾提供穩定供電。

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台電提到，台中區處針對防範鳥獸、樹竹碰觸及白蟻咬食地下電纜等，今年初起至今，加大辦理配電線路裸露部位加裝被覆罩計1萬2098處、樹竹修剪31萬餘平方公尺、防蟻電纜1萬4337公尺等作為，經統計民國110年1至5月停電事故159件，已降至今年1至5月的102件。

台電表示，會持續加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，以增強電網韌性，並減少停電影響範圍及縮短復電所需時間，以達到穩定供電。（編輯：龍柏安）1140606