珍古德籲與大自然建立關係 保育環境對人有助益

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（中央社記者張雄風台北8日電）國際知名保育專家珍古德今天在北科大演講，現場座無虛席。她鼓勵年輕人多花時間與大自然建立關係，並認為保育不只是為了動物，而是整體環境，保育環境對人也有很大的助益。

珍古德教育及保育協會邀請國際知名靈長類動物學家及聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall），在台北科技大學演講「透過行動點燃希望」，與大眾面對面分享她畢生的行動歷程，以及台灣在國際保育舞台上的重要角色與成果。

歷時2小時的活動中，珍古德講述成長經歷、研究黑猩猩時的困難與發現，以及為何下定決心到世界演講。她提到，人類有最聰明的頭腦，卻在積極地破壞世界；她認為，保育不只是為了動物，而是為了整體環境，保育環境對人也有很大的助益。

珍古德分享，希望能培育更多有愛心、同理心、關懷社會的普通人，可能是下一代的老師、父母，並不是每個人都適合當領袖，但並不代表他們不重要。

珍古德說，若自己能經營一間學校，應該讓孩子知道生活與自然界息息相關，如每天吃的食物、穿的衣服，要學習如何愛這個環境；讓孩子接觸、喜愛大自然，才能從心裡長出保護大自然的想法和念頭。

珍古德提到，每個人都應該去大自然走一走，年輕人、小朋友還是要多花時間與大自然建立關係，也鼓勵向原住民學習，因為過去千年來都是用非常和平的方式與大自然相處、敬畏大自然。

珍古德自許在這個地球上有使命，不斷演講是她天賦的責任；她鼓勵年輕人，雖然可能不是像她這麼幸運，能找到自己的天命，但在面對困難時，可以想一想能做什麼。

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主持人提問如何看待AI時代，人與人之間互動的轉變。珍古德說，AI的問題非常困難，目前她認為AI是一個工具，能幫助工作，比如說，西班牙的團隊，放很多攝影機捕捉畫面，透過AI能辨識每一隻黑猩猩，協助研究。

珍古德開玩笑說，「對我的年紀來說，AI的問題、影響可能有限」，對工作是有所幫助，但她也理解未來AI可能會面臨一些挑戰。（編輯：管中維）1140608

國際知名保育專家珍古德（Jane Goodall）（圖）8日下午在台北出席「透過行動點燃希望」演講活動，分享她的行動歷程，探討生態保育與永續發展等議題。中央社記者謝佳璋攝 114年6月8日