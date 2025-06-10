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北科大鐘樓重建竣工 展校園地標新風貌

2025/6/10 15:53（6/10 16:21 更新）
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台北科技大學10日舉行鐘樓重建竣工剪綵揭幕儀式，這次整建保留了台北工專時期校徽標誌、鐘樓既有的結構與意象，眾多校友共襄盛舉見證北科大校園地標再現風華。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月10日
台北科技大學10日舉行鐘樓重建竣工剪綵揭幕儀式，這次整建保留了台北工專時期校徽標誌、鐘樓既有的結構與意象，眾多校友共襄盛舉見證北科大校園地標再現風華。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月10日
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（中央社記者許秩維台北10日電）北科大校友在民國70年代集資興建「鐘樓」，成為學校的精神堡壘。北科大修繕重建鐘樓於今天舉行竣工剪綵揭幕儀式，並邀請校友共同見證北科大校園地標新風貌。

台北科技大學校長王錫福表示，回顧民國70年代，為慶祝建校70週年，在高明輝學長的號召下，校友們集資於忠孝東路、建國南路口興建精神堡壘「鐘樓」，數十年來陪伴著全校師生成長，歷經學校改制為技術學院、成為科技大學，鐘樓也蘊含著校友們對母校的深厚情感。

為保存珍貴的歷史意義，王錫福提到，鐘樓這次整建，保留台北工專時期的校徽標誌和鐘樓既有的結構與意象，以建築外觀修繕為主，避免大規模改建與拆除，同時全面更新電子鐘，周圍也重新設計為園區空間，營造出簡約、現代且富含學術氣息的整體風貌。

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台唐工業董事長、璞樓科技文化藝術基金會董事王世雄指出，無論離開母校多少年，北科大永遠都是他最深的牽掛，這座鐘樓於70週年校慶時由一群熱心校友捐款建造，今天所傳出的鐘聲，仍延續著前人對母校的心意，更乘載著對未來的祝福。

璞樓科技文化藝術基金會董事長林啟瑞提到，鐘樓的整建同時催生璞樓基金會的成立，基金會的目標除了整建鐘樓，未來還會協助提升學校國際化，包括選送學生赴MIT（美國麻省理工學院）交流、辦理大學生科學研習計畫、協助學校發展機器人和AI等。（編輯：李淑華）1140610

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