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1滴血10分鐘測鉛中毒 長庚、北科大研發檢驗晶片

2025/6/12 18:23（6/12 18:56 更新）
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鉛中毒不容易被診斷。林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學開發出橋狀薄膜型奈米力學晶片，只需1滴血、約5微升的少量檢體，就可以快速偵測出血液中的鉛濃度。（長庚醫院提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年6月12日
鉛中毒不容易被診斷。林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學開發出橋狀薄膜型奈米力學晶片，只需1滴血、約5微升的少量檢體，就可以快速偵測出血液中的鉛濃度。（長庚醫院提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年6月12日
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）鉛中毒不易被診斷，林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學開發出橋狀薄膜型奈米力學晶片，可即時檢測血液中的鉛濃度，只要1滴血10分鐘，大幅提升醫療效率，及時挽救病患。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天透過新聞稿表示，台灣2000年起禁用含鉛汽油，但臨床上仍有鉛中毒的案例，除了職業暴露，台灣民眾鉛暴露原因還有來源不明的草藥、鉛水管、含鉛油漆、使用含鉛顏料的瓷器或玩具等。

顏宗海指出，鉛中毒造成的症狀是非特異性的，也就是全身器官皆會受到損害，尤其是造血系統、消化系統、神經系統、循環系統及泌尿生殖系統，可能症狀包含貧血、腹部絞痛、過動兒、心血管疾病、慢性腎臟疾病、不孕等。

國際上認為血鉛異常的標準為，成年人血中鉛濃度高於10μg/dL，或者孩童血鉛濃度高於3.5μg/dL。不過，鉛中毒不容易被診斷，只能仰賴血鉛濃度的檢驗，雖然傳統血鉛檢測方法具有高靈敏度和準確性，但通常需要在實驗室進行，操作複雜、成本高昂且耗時，難以滿足即時檢測的需求。

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長庚醫院及台北科技大學學術合作專題研究計畫，台北科技大學機械工程系副教授顏毅廣表示，團隊所開發的橋狀薄膜型奈米力學感測晶片，當感測層與血樣中的鉛離子接觸時，會產生表面應力變化，將微小形變轉換為可測量電阻變化，計算血液中鉛離子濃度。

顏宗海表示，這個奈米力學感測器的優點是低成本、高靈敏度、一次性使用，只需1滴血、約5微升的少量檢體，就可以快速偵測出血鉛濃度。當病人血鉛濃度偏高，合併鉛中毒症狀，醫師就可以開立鉛中毒螯合劑治療，大幅提升醫療效率，及時挽救病患。（編輯：管中維）1140612

顏宗海
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