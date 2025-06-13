清大輕量化碳纖維賽車亮相 8月挑戰歐洲方程式賽

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）國立清華大學賽車工廠今天發表第10代方程式賽車THX，團隊表示，該車採碳纖維單體殼結構，較前一代減輕40公斤，今年8月將出征歐洲學生方程式大賽，盼創佳績。

清大賽車工廠今天舉辦2025新車發表記者會，賽車工廠副隊長沈書煒指出，THX採用碳纖維單體殼取代過去鋁製車殼，並採10吋碳纖輪框、體積更小馬達，使全車總重量從前一代的260公斤減至220公斤。

清大賽車工廠技術長鄧皓銘說，此次碳纖維車殼由團隊投入2年時間設計開發並手工打造，共經過4次高溫高壓處理。此外，車輛控制系統也升級，包括轉向優化、扭矩分配與防滑系統，讓車手在不同賽道環境能穩定操控。

身兼車手與車輛動態組成員的楊昕華說，新的車輛控制系統可根據賽道材質、溫度等條件微調參數，讓整體表現更穩定。他也同步積極瘦身，盼在8月出國比賽時可減至理想體重。

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賽車工廠成員表示，此次新車首度搭配知名輪胎廠專門開發的10吋客製化輪胎，清大團隊與輪胎廠於開發過程針對輪胎升溫速度、工作區間等細節，進行多次調整與反覆測試。

根據清大賽車工廠新聞稿，該工廠成軍於2015年，從汽油車起步，成員來自校內多個系所，2018年轉攻電動車，曾獲日本學生方程式賽車電動組亞軍，並在2022年成為台灣首支參與歐洲學生方程式賽車的車隊。（編輯：李錫璋）1140613