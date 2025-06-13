基隆七堵火車站附近1.1公頃土地 都市更新招商

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台灣港務公司基隆分公司指出，鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規劃以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業。

交通部今天舉行例行記者會，台灣港務公司基隆分公司會中表示，此案基地原為前交通部基隆港務局時期所有的一德新村宿舍，自港務公司改制後，陸續收回原有宿舍房地。

港務公司指出，此基地鄰近土地權屬單純，除基隆港務分公司及基隆市政府管有土地外，基地周邊尚有國營台灣鐵路公司及台灣菸酒公司所持有土地，若實施者能順利整合，則都市更新總開發面積可達約1.4公頃，為七堵市中心形狀方整的大面積可開發基地。

港務公司表示，此基地鄰近七堵地區重要交通節點，包含既有的七堵火車站及未來的基隆捷運七堵站，且位處七堵區正市中心，鄰近市場、學校等，生活機能相當完善便利，都更後可提供住宅產品予民眾使用，極具開發潛力。

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此外，基地隔壁即為知名國籍航商陽明海運總部，基地也可規劃為海運產業園區，提供辦公空間予業界使用，極具開發前景。

另外，港務公司台中分公司為促進台中港港區土地有效利用，積極辦理招商作業，引進優泥來股份有限公司駐港投資設廠，並簽訂台中港工業專業區（IV）約4公頃土地投資興建暨租賃經營契約，該公司已完成第1期廠房興建工程，並經台中港務分公司114年5月23日營運勘驗同意，預計6月啟動投料試車，將於台中港透過循環經濟生產綠建材，打造資源永續工程。（編輯：管中維）1140613