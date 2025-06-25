車輛為PM0.1主來源 市區客運今年底35%電動化

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）新興空污超細懸浮微粒PM0.1釀失智風險，交通車輛可能是最主要污染源之一。交通部推動大客車汰換成電動款，預計今年底可到4000輛以上，達成市區客運電動化35%目標。

空氣污染被確認為14項可調整的失智症危險因子之一，醫療團體代表昨天向政府喊話，盼將普設交通監測站列為優先施政，有效管制移動污染源，擴大納管小於0.1微米的超細懸浮微粒PM0.1。

立法院衛環委員會今天邀請環境部進行「因應歐盟管制超細懸浮微粒（PM0.1），我國空污管制政策如何精進、提升，保障國人健康安全」專題報告，並備質詢。

環境部常務次長沈志修簡報指出，世界衛生組織（WHO）於2021年發布「全球空氣品質指引」，針對主要空氣污染物對人類健康的影響所提出的建議，其中首次納入超細懸浮微粒（PM0.1），會增加全身性發炎、心血管及肺部等疾病發生風險。

然而，目前全球對PM0.1的監測數據和流行病學證據仍相對有限，無足夠量化證據以制定濃度標準。沈志修表示，環境部自2023年10月起與台灣大學合作，在台北市交通流量密集地點設置空氣品質監測站，觀測粒狀污染物（如PM0.1）、氣狀污染物等，以及氣象條件，並搭配車流量資料進行分析。

沈志修說明，研究結果顯示，PM0.1在大氣中的總微粒數目濃度具主導地位、約占9成，同時發現交通車輛為台北市最主要的PM0.1來源，且濃度與交通流量變化高度相關，尖峰時段明顯上升、離峰趨於平緩。

交通部報告指出，依據淨零轉型及發展綠運輸等政策，配合環境部空氣污染防制方案辦理相關方案，且在台灣2050淨零排放路徑及策略當中，已納入運具電動化。

其中推廣電動大客車部分，交通部表示，行政院2023年5月26日核定「2030年客運車輛電動化推動計畫」總經費約新台幣643億元，交通部購車補助451億元、環境部營運補助192億元等，協助各縣市政府及客運業者加速汰換電動大客車，預計2030年推動1萬1700輛市區公車全面電動化。

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交通部表示，截至今年5月底，全國電動大客車領牌數為2028輛，打造中車輛數為1260輛，合計3288輛，達成2024年底市區客運電動化25%目標。

此外，交通部公路局已於今年3月27日核定，2025年各縣市第1波補助額度760輛，預計今年底領牌數及打造數可達4000輛以上，達成年底市區客運電動化35%目標。（編輯：吳素柔）1140625