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五月天開唱 北市推公仔打卡、住宿優惠提振觀光

2025/6/26 11:45
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）五月天27日起在台北大巨蛋連3週末舉辦演唱會，台北市觀傳局長余祥今天表示，樂迷可到捷運大安森林公園站等6處景點與其公仔打卡、遊玩，持演唱票根入住指定旅宿最高享39折。

樂團五月天演唱會人氣旺，北市觀傳局策劃2大活動衝刺觀光。觀傳局告訴中央社記者，首先是「公仔限時快閃活動」開跑，昨天已在北市「捷運大安森林公園站」、「師大附中校門口」、「捷運行天宮站」、「西門町遊客中心」、「北投溫泉博物館」，以及新北市「捷運淡水站」等6處景點擺設五月天公仔。

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觀傳局說，除了「捷運大安森林公園站」是五月天舉辦首場演唱會的舞台，現場全團團員公仔齊聚，其它是每名單一團員；樂迷即刻起就能前往打卡，順便享受當地美食、人文、地景、觀夕陽等。

余祥提醒五月天樂迷，觀傳局攜手北市旅宿業者推出「憑票根享住宿或餐飲優惠活動」，入住指定旅館，最高可享住宿39折或館內酒吧加價購等優惠。優惠旅宿數十家，可上網搜尋「114年度台北大巨蛋活動旅館優惠」查閱表列資訊。（編輯：林恕暉）1140626

余祥
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