林葉亭憶照顧失智父心路 轉念視如遊戲

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（中央社記者曾以寧台北30日電）造型達人林葉亭今天分享照顧失智父親經驗，面對家人罹病須「轉念」，將照顧過程視如遊戲，家屬間更要相互支持。她呼籲社會給予失智者更多理解關懷，以公益行動支援失智家庭。

林葉亭出席台灣失智症協會「穿上支持，傳遞力量」球衣義賣活動公益記者會提到，父親自2018年診斷出罹患失智症，從一開始的沮喪，到完全接受，如今心懷感恩回想這段時間，覺得過程中最重要的就是「轉念」。

林葉亭說，自己曾認為，爸爸的學歷這麼高，失智症怎麼可能找上他，覺得很不可思議。但後來轉念覺得，或許是上帝覺得爸爸太聰明了，所以降低他一點智商，讓他當個快樂的老人；又或許是因為爸爸年輕時太忙了，常常出差，所以才讓他晚年都黏著媽媽。

「照顧這件事，要把它看得像在做遊戲。」林葉亭分享，在照顧爸爸的時候，曾把擠好牙膏的牙刷遞給他，他卻拿來梳頭髮；只好自己也拿起牙刷，指揮他一起放進嘴巴裡、刷左邊、刷右邊，「其實有點像照顧小孩，但是小孩會完全聽你的話，老人家不會」。

談起照顧的日子，林葉亭說，從爸爸發現失智到今年初離世的這段時間，媽媽、兒女到孫子們，都把照顧爸爸當成生活重點，是全家人關係最緊密的一段時間；在家人共同照顧下，爸爸直到去年11月才首次溜出家門失蹤，當時自己慌得打電話向失智症協會求救，沒想到爸爸今年1月第2次走失時發生憾事。

林葉亭說，看著爸爸失智的過程，自己如今覺得如果有想做什麼事情，就要把握當下，不要等退休再做。她更期盼透過公益行動，讓更多人認識失智症，給予失智者多一份理解與關懷，更給予協會照顧失智家庭的力量。

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失智症協會理事長徐文俊說，全台灣失智人口已經突破37萬，代表著全台有37萬個需要社會支持的失智家庭。運動是預防失智重要的選項，世界衛生組織（WHO）指出，每週進行150分鐘的高強度運動，可以幫助腦部對抗類澱粉沉積，有效預防失智症。

足球盛事「全國俱樂部聯合錦標賽」，今年由主辦單位新北市五人制足球聯盟結合公益理念，舉辦愛心明星公益競標活動，邀請林葉亭、名模林志玲、前大聯盟球星郭泓志等人參與簽名紀念球衣義賣。徐文俊表示，盼藉此讓民眾了解，運動對預防失智症的重要性，也喚起大眾對失智議題的關注。（編輯：管中維）1140630

由新北市五人制足球聯盟主辦的足球賽事「全國俱樂部聯合錦標賽」結合公益理念，規劃愛心明星公益競標活動，台灣失智症協會30日舉辦「穿上支持，傳遞力量」記者會盼各界參與。中央社記者曾以寧攝 114年6月30日