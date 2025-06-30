加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
首頁 / 生活

林葉亭憶照顧失智父心路 轉念視如遊戲

2025/6/30 14:02（6/30 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
造型達人林葉亭（右2）30日出席「穿上支持，傳遞力量」記者會，分享照顧失智父親經驗，並捐出簽名紀念球衣參與義賣，呼籲社會給予失智者更多理解關懷，以公益行動支援失智家庭。中央社記者曾以寧攝 114年6月30日
造型達人林葉亭（右2）30日出席「穿上支持，傳遞力量」記者會，分享照顧失智父親經驗，並捐出簽名紀念球衣參與義賣，呼籲社會給予失智者更多理解關懷，以公益行動支援失智家庭。中央社記者曾以寧攝 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）造型達人林葉亭今天分享照顧失智父親經驗，面對家人罹病須「轉念」，將照顧過程視如遊戲，家屬間更要相互支持。她呼籲社會給予失智者更多理解關懷，以公益行動支援失智家庭。

林葉亭出席台灣失智症協會「穿上支持，傳遞力量」球衣義賣活動公益記者會提到，父親自2018年診斷出罹患失智症，從一開始的沮喪，到完全接受，如今心懷感恩回想這段時間，覺得過程中最重要的就是「轉念」。

林葉亭說，自己曾認為，爸爸的學歷這麼高，失智症怎麼可能找上他，覺得很不可思議。但後來轉念覺得，或許是上帝覺得爸爸太聰明了，所以降低他一點智商，讓他當個快樂的老人；又或許是因為爸爸年輕時太忙了，常常出差，所以才讓他晚年都黏著媽媽。

「照顧這件事，要把它看得像在做遊戲。」林葉亭分享，在照顧爸爸的時候，曾把擠好牙膏的牙刷遞給他，他卻拿來梳頭髮；只好自己也拿起牙刷，指揮他一起放進嘴巴裡、刷左邊、刷右邊，「其實有點像照顧小孩，但是小孩會完全聽你的話，老人家不會」。

談起照顧的日子，林葉亭說，從爸爸發現失智到今年初離世的這段時間，媽媽、兒女到孫子們，都把照顧爸爸當成生活重點，是全家人關係最緊密的一段時間；在家人共同照顧下，爸爸直到去年11月才首次溜出家門失蹤，當時自己慌得打電話向失智症協會求救，沒想到爸爸今年1月第2次走失時發生憾事。

林葉亭說，看著爸爸失智的過程，自己如今覺得如果有想做什麼事情，就要把握當下，不要等退休再做。她更期盼透過公益行動，讓更多人認識失智症，給予失智者多一份理解與關懷，更給予協會照顧失智家庭的力量。

google news透過 Google News追蹤中央社

失智症協會理事長徐文俊說，全台灣失智人口已經突破37萬，代表著全台有37萬個需要社會支持的失智家庭。運動是預防失智重要的選項，世界衛生組織（WHO）指出，每週進行150分鐘的高強度運動，可以幫助腦部對抗類澱粉沉積，有效預防失智症。

足球盛事「全國俱樂部聯合錦標賽」，今年由主辦單位新北市五人制足球聯盟結合公益理念，舉辦愛心明星公益競標活動，邀請林葉亭、名模林志玲、前大聯盟球星郭泓志等人參與簽名紀念球衣義賣。徐文俊表示，盼藉此讓民眾了解，運動對預防失智症的重要性，也喚起大眾對失智議題的關注。（編輯：管中維）1140630

#失智症
#徐文俊
#林葉亭
#世界衛生組織
由新北市五人制足球聯盟主辦的足球賽事「全國俱樂部聯合錦標賽」結合公益理念，規劃愛心明星公益競標活動，台灣失智症協會30日舉辦「穿上支持，傳遞力量」記者會盼各界參與。中央社記者曾以寧攝 114年6月30日
由新北市五人制足球聯盟主辦的足球賽事「全國俱樂部聯合錦標賽」結合公益理念，規劃愛心明星公益競標活動，台灣失智症協會30日舉辦「穿上支持，傳遞力量」記者會盼各界參與。中央社記者曾以寧攝 114年6月30日
林葉亭
邱以太拍裸臀戲被圍觀 陳如山中邪笑喊比開唱還累
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：